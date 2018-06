Hobro og AaB delte i testkamp

FODBOLD: De nordjyske superligahold Hobro og AaB testede mandag formen mod hinanden i den lille badeby Als i Østhimmerland.

I strålende sol gav holdene hinanden en herrefight, der endte uafgjort 1-1.

AaB sad på kampen fra start til slut og skabte chancer til flere mål end det ene, som Kasper Kusk satte fladt i nettet efter flot opspil med Kristoffer Pallesen i højresiden.

Målet faldt godt 20 minutter før tid og så ud til at blive kampens eneste, indtil Edgar Babayan kort før tid tog sagen i egen hånd og driblede gennem hele AaB-forsvaret samt målmand Jacob Rinne, inden han kunne trille bolden i mål til udligning.

Hos AaB var der især plusser til Kasper Kusk, der strøede om sig med fine afleveringer, samt Kristoffer Pallesen, der ser ud til at kunne bide sig fast på højrebacken.

Hos Hobro var den nytilkomne nordmand Julian Kristoffersen synlig. Han fyldte godt i angrebet og vandt mange hovedstødsdueller.

Himmerlændingene gav også spilletid til to prøvespillere, der begge er gamle kendinge af nordjysk fodbold. Nemlig den tidligere AaB-angriber Rolf Toft, der scorer mål på samlebånd for Nørresundby fB, samt midtbanespilleren Mathias Thrane med en fortid i AaB og OB.

Begge gjorde det fornuftigt.

Hobro spiller sin næste testkamp på lørdag i Viborg, mens AaB - ligeledes på lørdag - møder Randers FC.

Den nye sæson i Superligaen skydes for begge nordjyske mandskaber i gang 13. juli. Hobro møder oprykkerne fra Vejle på udebane, mens AaB skal en tur til Haderslev for at møde SønderjyskE.