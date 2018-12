Hobro og Kirkevold udskyder salgsambitioner

HOBRO: Da Pål Alexander Kirkevold for et år siden forlængede med Hobro IK til udgangen af 2021, lagde nordmanden ikke skjul på, at han håbede på at blive solgt til en større klub allerede i sommeren 2018.

Trods en titel som topscorer i Superligaen sidste sæson skete det ikke, og efter et efterår præget af skader ligner den 28-årige angriber ikke et salgsobjekt i vinterpausen.

Det medgiver sportschef Jens Hammer Sørensen.

- Det så fornuftigt ud med ham, men han er jo ikke kommet ordentligt i gang i efteråret.

- Så vi regner med også at have ham i truppen til foråret, siger Jens Hammer Sørensen.

Nordmanden startede senest inde i en superligakamp 1. september. Igennem denne sæson er det kun blevet til seks ligakampe og endnu ikke nogen mål for angriberen.

Lørdag blev han skiftet ind efter 70 minutter i det målløse opgør mod Sønderjyske.

- Det er måske ikke det bedste at komme et nyt sted hen, når man ikke er på 100 procent.

- Realistisk set skal jeg nok satse på sommervinduet, hvis jeg skal afsted. Men kommer der en mulighed (i vinterpausen, red.), så siger jeg ikke nej, siger Pål Alexander Kirkevold.

Udsigterne til at have Pål Alexander Kirkevold på holdet i en forårssæson, hvor klubben højst sandsynligt deltager i nedrykningsspillet, kan sportschefen dog se det positive i.

- Pål er så dygtig en spiller, at vi vil gøre meget for at holde på ham. Vi er meget glade for ham og resten af holdet.

- Så vi har et fint hold, som jeg gerne vil beholde til foråret, siger Jens Hammer Sørensen.

Han fortæller desuden, at nordjyderne ikke forventer at hente nye spillere i vinterpausen. Det sker kun, hvis nogle af de nuværende spillere forlader klubben.

/ritzau/