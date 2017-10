Hobro præsenterer forventet underskud

FODBOLD: Det vækkede ikke decideret bekymring, da et underskud på 3,7 millioner tirsdag blev præsenteret ved en generalforsamling i Hobro IK A/S.

Underskuddet skal nemlig ses i lyset af, at regnskabet dækker over sidste halvdel af sidste sæson, hvor Hobro stadig fristede en tilværelse i 1. division og satsede hårdt på at vende tilbage til Superligaen.

- Resultatet er i overensstemmelse med vores forventinger og skal ses i sammenhæng med, at vi i forbindelse med nedrykningen i sommeren 2016 besluttede at opretholde et, for Hobro IK, relativt højt spillerbudget i 2016/17-sæsonen i bestræbelserne på en hurtig tilbagevenden til Alka Superligaen, lyder det fra Hobro IK A/S’s formand, Lars Kühnel.

- Det positive er, at sidste års kalkulerede satsnings på en hurtig tilbagevenden til Alka Superligaen lykkedes, da Hobro IK besejrede Vendsyssel FF på et et tætpakket DS Arena på en solbeskinnet lørdag i maj måned, og at vi i indeværende sæson i Alka Superligaen har præsteret over al forventning, lyder det i tillæg fra formanden, der ligeledes meddeler, at der i det igangværende regnskabsår budgetteres med et mindre overskud.

Underskuddet dækker kun forårssæsonen 2017, da Hobro ved forrige generalforsamling vedtog at overgå til et regnskabsår, der følger fodboldsæsonen.