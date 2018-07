Hobro-reserver tabte til FC Midtjylland

FODBOLD: På fredag indleder Hobro sæsonen i Superligaen, men allerede søndag eftermiddag var holdets reserver i kamp i den første kamp i Reserveholdsturneringen.

Her endte det med et nederlag på 3-1 på udebane mod FC Midtjylland, der er modstanderne i Pulje 4, hvor også AaB og Vendsyssel FF befinder sig.

Midtjyderne stod for kampens første scoring, da Simon Kroon fik sendt bolden ind bag Adrian Kappenberge efter 20 minutters spil

Og et kvarter senere blev føringen fordoblet efter en scoring af bulgarske Bozhidar Kraev.

Kort inden pausefløjtet fik Emmanuel Sabbi reduceret til 2-1, da han fik fat i en for kort tilbagelægning til Bill Hamid. Den lynhurtige Hobro-spiller chippede derefter bolden over sin landsmand i Midtjylland-målet. Hobro IK jagtede gennem anden halvleg det udlignende mål i en kamp, hvor de gulklædtes angrebsduo bestod af to gæstespillere i form af Djiby Fall og Quincy Antipas. Sidstnævnte stoppede i klubben ved kontraktudløb tidligere på sommeren.

Hverken de to gæstespillere i angrebet eller andre Hobro-spillere formåede at finde vej til netmaskerne i anden halvleg, og derfor udeblev et Hobro-comeback.

Otte minutter før slutfløjt var det i stedet Bozhidar Kraev, der blev dobbelt målscorer i kampen, da han øgede til 3-1.