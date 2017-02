HOBRO: Det blev kun til et halvt år i Hobro IK for angriberen Anatole Abang. 1. divisions tophold har efter gensidig aftale ophævet lejeaftalen med landsholdsspilleren fra Cameroun et halvt år før tid.

- Abang har haft et ønske om at spille på et højre niveau end den danske 1. division, så han kan forbedre sine chancer for at komme tilbage på landsholdet. Det har vi accepteret, da vi synes, at vi er rigtig godt dækket ind på angrebspositionen, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

Som eksempler nævner han Pål Alexander Kirkevold, der er vendt tilbage til Hobro efter et lejeophold, og Quincy Antipas, der er ved at være tilbage i omdrejninger efter en lang skadespause.

Anatole Abang vender derfor - indtil videre - tilbage til New York Red Bulls i USA. Han nåede i Hobro at spille 10 kampe og score tre mål.