HOBRO: Skilsmissen tegnede lykkeligt for begge parter, da Hobro IK og angriberen Anatole Abang på transfervinduets sidste dag besluttede at afslutte samarbejdet et halvt år før tid.

Onsdag aften ændrede den fredsommelige skilsmisse sig. Her angreb divisionskollegaen fra Næstved BK nemlig Hobro på Facebook og mente, nordjyderne opførte sig "ulækkert".

Sjællænderne mente nemlig, Hobro bevidst havde ødelagt Næstveds mulighed for at leje angriberen Anatole Abang i USA, efter spilleren og Hobro havde ophævet deres indbyrdes kontrakt på transfervinduets sidste dag.

Det afviste Hobro dog, og Hobro IK A/S’ formand, Lars Kühnel, svarede igen ved at kalde Næstveds opførsel for "sindssygt uprofessionel".

Nu har parterne så reddet trådene ud, fortæller Hobros formand.

- Jeg havde en fin snak med Næstveds direktør, Line Høilund Pedersen, og det lød, som om det hverken var hende eller andre i toppen af klubben, der havde skrevet det på Facebook. Vi begravede stridsøksen. Det var en rigtig positiv samtale, siger Lars Kühnel.

Han fortæller, at Hobro nu vil forsøge at hjælpe Anatole Abangs agent med at finde en ny klub til angriberen i et land, hvor vinduet stadig er åbent.