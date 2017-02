MALAGA: 1-1 blev udbyttet, da Hobro IK’s 1. divisionshold tirsdag spillede den anden og sidste kamp under holdets træningslejr i det sydlige Spanien.

Anfører Mads Justesen bragte nordjyderne foran mod Beijing Guoan, men i anden halvleg fik kineserne udlignet til kampens slutresultat.

- Det var en lidt blandet omgang. Første halvleg var rigtig fin, men efter pausen slap vi desværre grebet. Det er jeg selvfølgelig ærgerlig over, for havde det været en turneringskamp, havde det været sådan en kamp, vi havde ærgret os over ikke at vinde, lyder det fra Hobro-træner Thomas Thomasberg.

Han kunne ikke helt forklare, hvorfor hans hold præsterede to vidt forskellige halvlege.

- Det er jo hverken første eller sidste gang, det sker, men det betyder ikke, at det ikke er noget, vi skal kigge på. I første halvleg nærmede vi os vores topniveau, men det var vi langt fra efter pausen, konstaterer Hobro-træneren.