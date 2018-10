Hobro snupper den anden hjemmesejr på stribe

HOBRO: Sæsonens første clean sheet blev en realitet for Hobro, da de hjemme på DS Arena slog oprykkerne fra Vejle med 1-0. Vejle skabte mest i en chancefattig kamp, men Hobro kom foran sidst i første halvleg og forsvarede bravt føringen til sidste fløjt.

Kampens første mulighed opstod efter 8 minutters spil. Et Vejle-frispark blev sendt ind i panden på Imed Louati, men hovedstødet sad lige på Jesper Rask.

Det var generelt mest Vejle, der var på bolden i kampens indledning, men de havde svært ved at komme frem til de helt store målchancer, selvom det var lige ved og næsten af flere omgange.

Som halvlegen skred frem kom Hobro længere fremad banen. Det gav pote efter 39 minutter, da Mikkel M. Pedersen sendte Mathias Haarup i dybden. Han tog et træk ind i feltet og curlede med højrebenet bolden ind bag Pavol Bajza. Hobro kom dermed foran efter det første skud på mål og kunne gå til pause med en føring.

I første minut af anden halvleg fik Vejle chancen for at udligne. Imed Louati drev bolden frem og fik sat et fladt skud mod fjerneste hjørne, men Jesper Rask kastede sig ned og reddede skuddet.

Som kampen skred frem kom Vejle længere frem på banen. Det betød også flere hjørnespark, hvor man kunne mærke at Hobro-tilhængerne hver gang sad med hjertet oppe i halsen. Hobro stod fantastisk imod og fightede sejren hjem til sidst. Dermed tog de den anden sejr i træk på hjemmebanen.