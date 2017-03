HOBRO: Sebastian Andersen er en af flere Hobro-spillere, der har siddet ude i hele opstarten til forårssæsonen i 1. division i fodbold. Og kantspilleren gør sig ingen forhåbninger om at være med i søndagens hjemmekamp mod FC Helsingør på DS Arena.

- Jeg blev opereret for sportsbrok for halvanden måned siden, og jeg har hørt om en del andre spillere, som var klar til at træne stort set med det samme. For mig går det desværre kun desværre kun langsomt fremad, fortæller Sebastian Andersen.

Når kantspilleren får grønt lys til at deltage i træningen på lige fod med holdkammeraterne, tror han dog, at han relativt hurtigt kan byde sig til.

- Jeg har knoklet på med løbetræningen og er blevet rigtig gode venner med en spinningcykel. Så min kondition er ret god, så jeg starter ikke på nul, når jeg træder tilbage på banen, forklarer Sebastian Andersen, der dog ikke tør sætte dato på et comeback.

- Min drøm var at spille den første kamp, men det lykkedes ikke. Så nu er drømmene parkeret. Jeg tager én dag ad gangen, fastslår han.

Hobro IK må også undvære Edgar Babayan (ledbåndsskade), Babajide Ogunbiyi (knæskadet), Nicholas Gotfredsen (hofteopereret), Kasper Lynge (diskosprolaps) og Jacob Tjørnelund (baglåret) i forårspremieren.