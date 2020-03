Hobro-sportschef frygter tosset scenarie med Sabbi

FODBOLD:Superligaen har stået stille i flere uger og kommer til det på ubestemt tid på grund af udbruddet af coronavirus.

Det kan forlænge sæsonen, så den først bliver afsluttet i juli.

Emmanuel Sabbi står til at skifte fra Hobro til OB fra 1. juli, og det vides endnu ikke, hvad reglerne på det område bliver, da det aldrig er sket før, at en sæson er løbet til længere end det punkt.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har ifølge Reuters planer om at lade spiller- og trænerkontrakter, der står til at udløbe til sommer, gælde frem til afslutningen af den eventuelt forlængede sæson. Det er dog ikke bekræftet.

I Hobro er sportschef Jens Hammer Sørensen usikker på situationen og kan se et helt bizart forløb foran sig.

- Det helt tossede scenarie vil jo være, at OB havner i den anden nedrykningspulje, og det ender med, at vi skal spille mod dem i en playoffkamp om nedrykning.

- Det kan jo rent faktisk godt lade sig gøre. Sådan ser det ud nu. At vi kommer i hver vores pulje, siger Jens Hammer Sørensen.

Han mener, at det kan blive noget rod, hvis ikke man finder en løsning på problemet med udløb af spillerkontrakter.

- Det kan blive noget mærkeligt noget. Men det må vi tage til den tid. Jeg tror nok, at vi vil kunne løse det, siger Jens Hammer Sørensen.

Endnu har Divisionsforeningen ikke meldt noget ud om det mulige problem, der kan opstå, men i Hobro tror man på en fælles løsning.

- Det er en mærkelig situation at stå i. Vi har aldrig prøvet det før, så der er ikke præcedens for noget.

- Men vi har en god dialog klubberne imellem og med Divisionsforeningen. Det er noget af det gode, der er kommet ud af det her.

- Jeg tror, at vi på den anden side af det her kommer styrket ud. Jeg tænker, at det er noget, vi kan løse sammen, siger Hobros sportschef.

Hobro er nummer 12 i ligaen med 19 point efter 24 kampe, mens OB er nummer 9 med 30 point.

Begge klubber er sikre på at havne i nedrykningsspillet inden de to sidste kampe af grundspillet.

