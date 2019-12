Hobro-sportschef udtrykker tro på træner og ung trup

HOBRO:Fredag spillede Hobro endnu en uafgjort kamp i 3F Superligaen, da det mod AC Horsens endte 0-0.

Det er den tiende uafgjorte kampe i sæsonen, hvor Hobro også er inde i en sejrstørke på ti kampe.

Dermed ligger holdet med 16 point efter 19 kampe, hvilket det også gjorde for et år siden. Her var daværende cheftræner Allan Kuhn i spidsen for holdet. Han blev fyret på grund af den sløje pointhøst.

Men sportschef Jens Hammer Sørensen tror fortsat på nuværende cheftræner Peter Sørensen.

- Jeg synes, at vi står godt rustet til foråret. Vi er langt fra rykket nogen steder endnu og har en tro på, at det sagtens kan lade sig gøre.

- Holdet er blevet noget yngre siden sidste år. Jeg ser nogle spillere i rivende udvikling, som kan blive bedre. Jeg oplever stor fremgang hver dag. Det er dygtige spillere, som trænes godt, siger sportschefen.

Anfører Jonas Brix-Damborg mener heller ikke, at holdet står i den samme situation som for et år siden.

- Jeg føler ikke, at vi er begravet, som jeg synes, at vi var sidste sæson. Det var rigtig hårdt. Vi tabte flere kampe i streg, og det haglede ind.

- Selv om vi ikke får de resultater, som vi kan for tiden, kan vi sige, at vi er med, siger midtbanespilleren.

Stimen på ti kampe uden sejr frustrerer også mere, end den bekymrer den erfarne Hobro-spiller.

- Selv om vi er i den situation, så føler vi, at vi gør noget rigtigt. Vi er ikke tilfredse med at ligge, hvor vi gør, men vi spiller tætte kampe og har momentum i perioder af kampene, hvor vi skal stikke mere til modstanderne, siger han.

Hobro har vundet to kampe i den indeværende sæson.

