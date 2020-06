Hobro stoppede grim stime: Det har vi higet efter

RANDERS:Ikke siden 15. september 2019 havde Hobro prøvet at vinde en kamp i Superligaen. Men holdet vandt mandag lokalopgøret ude mod Randers med 1-0.

Derfor var der naturligvis stor jubel blandt både spillere og trænere fra Hobro, da holdet efter kampens slutfløjt kunne fejre de tre point.

Forsvarskæmpen Rasmus Minor var efter kampen meget glad og synes, at tidspunktet for sejren var belejlig.

- Nu har vi spillet et hav af uafgjorte, så at kunne sætte tre point på kontoen var rigtig dejligt. Det er noget, vi har higet efter, og det er også et rigtig godt tidspunkt at begynde at vinde fodboldkampe på, mener Minor.

Minors træner, Peter Sørensen, var efter kampen også tilfreds med sejren, og han påskønnede sit holds indstilling til kampen mod Randers.

- Det var dejligt, at vi kunne se, at alle mand kæmpede og ville det. Vi var en enhed og et hold, og det havde vi brug for, fastslår træneren.

Hobro har siden seneste sejr tilbage i september spillet hele otte kampe uafgjort, og det har knebet med at afgøre kampene til egen fordel.

Det var dog anderledes mandag.

- Vi spillede en rigtig solid kamp, hvor folk kendte deres roller, og vi var lidt mere kyniske.

- Det blev en fysisk kamp, og vi modstod Randers' pres. Derfor var det skønt at nappe de tre point, siger Rasmus Minor.

Efter mandagens sejr er Hobro sikker på at slutte grundspillet på 12.-pladsen og kan nu begynde at se frem mod nedrykningskampene.

Rasmus Minor tror på overlevelse og mener ikke, at det har den store betydning, hvem holdet skal møde.

- Jeg er lidt ligeglad med, hvem vi skal op imod, fordi vi har vist, at vi kan spille lige op mod alle.

- Alle vores uafgjorte er vel også et tegn på, at vi er et dygtigt fodboldhold, fastslår Minor.

/ritzau/