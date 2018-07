Hobro tabte til oprykkeren

FODBOLD: Hobro IK indledte sæsonen 2018-2019 med et nederlag, da holdet fredag aften tabte med 3-1 på udebane til oprykkerne fra Vejle Boldklub, der er tilbage i Superligaen efter ni års fravær.

Og kampen var i det hele taget ikke positiv for hobroenserne, der også måtte se både Jonas Brix-Damborg og Pål Alexander Kirkevold forlade banen med skader undervejs.

Hobro startede ellers godt ud og var tæt på at komme i front, da Vito Hammershøj-Mistrati dundrede et direkte frispark på opstanderen, og kort forinden havde Kirkevold også haft en god mulighed, da Vejle ikke fik afvist et fladt indlæg fra Jesper Bøge.

Vejle havde dog også muligheden for at komme i front i første halvleg. Faktisk var hele stadion i gang med at juble, da bolden tilfældigt endte ved Allan Sousa, men på uforklarlig vis sparkede han forbi mål.

Dermed gik de to hold til pause med 0-0 efter en jævnbyrdig forestilling, hvor Hobro startede bedst, men langsomt fik hjemmeholdet overtaget.

Hobro kom dog igen godt ud til anden halvleg, og igen var Vito Hammershøj-Mistrati tæt på at score sit første Superliga-mål da han dundrede et langskud mod mål, men Bajza hentede den oppe i hjørnet.

Og i stedet kom Vejle i front. Lidt uforklarligt valgte dommer Benjamin Wiallume-Jantzen at fløjte for straffespark, da Arbnor Mucolli sparkede bolden ind på armen af Mistrati, og Allan Sousa eksekverede på fræk vis med en Panenka op i nettaget.

Meget hurtigt blev det også 2-0 for hjemmeholdet, da en dødbold blev clearet til kanten af feltet. herfra kom den ind i feltet igen og dumpede ned foran mads Greve, der scorede til 2-0.

Hobro fik muligheden for at komme tilbage i kampen, da indskiftede Emmanuel Sabbi flot flugtede et indlæg fra højresiden i nettet.

Men Vejle lukkede kampen endegyldigt, da anfører Jacob Schoop tog chancen fra kanten af feltet, og med et flot spark sendte han bolden op i krogen uden chancen for keeper Jesper Rask.

Det var ikke den bedste sæsonstart for Hobro, der får chancen for at revanchere sig hjemme mod FC København mandag 23. juli.