HOBRO: Sent onsdag aften fik Hobro IK verbale tæsk af divisionskollegaen fra Næstved Boldklub. På Facebook mistænkte Næstved, at Hobro bevidst forpurrede Næstveds mulighed for at leje angriberen Anatole Abang i USA, efter spilleren og Hobro havde ophævet deres indbyrdes kontrakt på transfervinduets sidste dag.

Sjællænderne mente slet og ret, at Hobro forhalede sagen, så papirerne ikke kunne skrives under, inden vinduet smækkede i ved midnat mandag aften. "Usympatisk" og "ulækkert", mente Næstved.

Intet kunne dog være mere forkert, mener formanden for Hobro IK A/S, Lars Kühnel. Han sammenligner Næstveds måde at mistænkeliggøre Hobro på med Donalds Trumps retorik.

- Jeg er helt oprigtigt målløs. Det der med at bruge sociale medier til at svine andre til sent om aftenen. Det er meget udansk. Man plejer godt at kunne tage telefonrøret og så finde ud af noget, siger Hobro-formanden.

Papirer fra USA

Det var nemlig først halvanden time, før vinduet smækkede i, Hobro overhovedet fandt ud af, at Abang tilsyneladende skulle til Næstved. Og informationen fik Hobro på papirer fra den amerikanske liga, MLS.

Papirerne fra USA skabte problemer. Papirerne sagde nemlig, at Hobro stod til at betale Abangs løn i foråret, hvis ikke MLS og Næstved blev enige om en lejeaftale for Abang. Det ville Hobro ikke gå med til, da de havde ophævet kontrakten med spilleren.

Senere har Hobro så erfaret, at Næstved og Abang allerede havde underskrevet en aftale. Derfor undrer det Hobro, at Næstved ikke bare havde fortalt det til Hobro, for så ville Hobro ikke løbe nogen risiko ved at skrive under på den amerikanske formular.

Sindssygt uprofessionelt

- Det virker sindssygt uprofessionelt på mig, siger Hobros formand.

Han fortæller, at Hobro forventer at tale med Næstved i løbet af torsdagen, da man ikke har nogen interesse i at strides med andre danske klubber. Næstved har da også trukket en smule i land i et interview med bold.dk. Her bedyrer sportschef Jesper Frisenholm, han ikke havde noget med Facebook-opslaget at gøre.