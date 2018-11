Hobro-træner: Dårlig anden halvleg koster os dyrt

HOBRO: Hobro tabte lørdag 0-1 på hjemmebane i lokalopgøret mod Randers. Samtidig blev det enden på holdets flotte stime på tre hjemmesejre i træk.

Cheftræner Allan Kuhn så et mandskab med selvtillid i dele af kampen, men var dog utilfreds med, at Hobro ikke kunne forlænge sin ellers flotte stime på hjemmebane på grund af en dårlig anden halvleg.

I anden halvleg scorede Marvin Egho kampens enlige mål, mens Randers også brændte et straffespark.

- Vi spillede med selvtillid i første halvleg, så det er selvfølgelig ærgerligt, at vi spillede en dårlig anden halvleg og endte med at tabe kampen, siger Allan Kuhn.

Hobro-træneren dvæler dog ikke ved nederlaget. Han vil hellere fokusere på, at både pointhøst og præstationer peger i en positiv retning efter en skidt sæsonstart.

- Jeg er super tilfreds med, at vi har hentet ni point i de seneste seks kampe.

- Vi har vundet tre kampe, og det betyder vi ikke er isoleret i bunden af Superligaen. Vi er stadig med i Superligaen og det er jeg stolt af, siger Allan Kuhn.

Det har især knebet for Hobro at skrabe point sammen på udebane, hvor Allan Kuhn trods optimisme over den generelle pointhøst kræver forbedringer.

- Vi har slet ikke været skarpe nok på udebane. Jeg synes ikke, at der er forskel i måden, vi griber tingene an på ude og hjemme. Men som langt de fleste, så har vi det bedre på hjemmebane end på udebane.

- Vi er nødt til at forbedre os på udebane, så vi kan sikre os endnu flere point, siger Kuhn.

På skadesfronten lysner det for Hobro, hvor Kuhn lørdag gav spilletid til både Edgar Babayan og Pål Kirkevold, der ikke har spillet superligakampe siden august og september.

- De har været ude længe, så det tager tid før de er i omdrejninger. Men jeg glæder mig til at se et Hobro efter vinterpausen, hvor vi har alle mand klar, siger Kuhn.

Hobro er placeret på sidstepladsen i Superligaen med 15 point i 17 kampe.

/ritzau/