Hobro-træner: Det ville være fejt at gå efter 0-0 mod OB

FODBOLD: Hobro IK har endnu deres første sejr til gode i Superligaen, men i sidste weekend fik de deres første point mod AC Horsens. Det ene point ændrer dog ikke på stillingen, hvor Hobro indtager sidstepladsen med en målscorer på 4-10.

På trods af at Hobro har inkasseret 10 mål i de første fire kampe vil det primære fokus ikke være på defensiven, når de lørdag møder OB, lyder det fra cheftræner i Hobro Allan Kuhn.

- Kigger man på facit, er 10 inkasserede mål selvfølgelig for mange, og det er noget, vi skal arbejde med som hold. Men det ville være fejt at gå efter 0-0 på hjemmebane mod et hold som OB, der har haft en svær start ligesom os. Vi skal forsøge at vinde kampen, men selvfølgelig skal vi være smarte og kloge, siger han.

I de første fire kampe har Hobro skiftet mellem at spille med henholdsvis fire og tre mand i forsvarskæden. Det er dog ikke et udtryk for, at den defensive taktik ikke er på plads ifølge cheftræneren.

- Vi har mødt forskellige modstandere og haft forskellige spillere til rådighed. Jeg har gjort det, der passede bedst i forhold til den modstander, vi stod overfor. Vi har været pragmatiske, og sådan vil det også være fremadrettet i Hobro, siger Allan Kuhn.