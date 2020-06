Hobro vender 0-1 til 3-1 og sender Esbjerg mod nedrykning

FODBOLD:Hobro fik søndag en yderst vigtig sejr i 3F Superligaens nedrykningspulje 2 på udebane mod Esbjerg.

Nordjyderne vandt med 3-1 og er nu på tredjepladsen fem point foran Esbjerg, der på sidstepladsen ligger til direkte nedrykning til 1. division.

Tredjepladsen i gruppen kan se frem til playoff om at blive i landets bedste række mod nummer tre fra den anden nedrykningspulje.

Der resterer stadig tre runder, og vestjyderne får om en uge mulighed for at få revanche, når holdet gæster Hobro.

Kampen startede forholdsvis lige, hvor ingen af holdene kunne komme frem til de store chancer i åbent spil.

Det blev også et straffespark, der skulle bringe Esbjerg i front efter 19 minutter, hvor kantspilleren Rafal Kurzawa med sin første Esbjerg-scoring sendte bolden ind uden chance for Jesper Rask i Hobro-målet.

Efter målet satte hjemmeholdet sig på spillet, og to minutter før pausen havde angriberen Yuri Yakovenko nær fordoblet føringen, men hans hovedstød prellede af på overliggeren.

Der nåede blot at gå fem minutter af anden halvleg, før Hobro svarede igen, da venstreback Jacob Tjørnelund med et knastørt hug med venstrebenet udlignede for gæsterne.

Lidt ud af ingenting kom gæsterne foran efter 65 minutter, da midtbanespilleren Mikkel Pedersen sendte en nedfaldsbold på kanten af feltet ind bag Vito Mannone i Esbjerg-målet.

Esbjerg lagde et massivt pres i jagten på udligningen, men i stedet lukkede Hobros Louicius Don Deedson i overtiden til slutresultat 3-1.

