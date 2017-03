HOBRO: En lang opstart med hård fysisk træning og syv testkampe er forbi for duksen i NordicBet Ligaen i fodbold. I eftermiddag er det alvor for Hobro IK, der hjemme tager imod Helsingør. Et hold, som cheftræner Thomas Thomasberg har respekt for.

- De har et bundsolidt hold, der er svært at score på, men samtidig laver de ikke selv mange mål. Jeg tror ikke, der er udsigt til et chance-orgie, men når vi sætter dem under fysisk pres, tror jeg, at vi kan skabe chancer nok til at vinde.

Netop fysikken - og dødbolde - bliver afgørende, hvis Hobro skal nå sin målsætning om at rykke op.

- Nogle har været lidt efter Hobro og sagt, at vi er utrolig stærke på dødbolde og ikke kan ret meget andet. Men dødbolde er ikke er fy-ord for os, og når vi nu har et fysisk stærkt hold, så skal vi selvfølgelig udnytte det. Men det er klart, at vi også gerne vil spille god fodbold ude på banen, når forholdene tillader det, betoner Thomas Thomasberg.

Han må se bort fra seks skadede spillere i eftermiddag men er mere end tilfreds med det mandskab, han kan stille.

- Vi har en stærk trup og god konkurrence trods skaderne, siger han.

To af de skadede spillere, Nicholas Gotfredsen og Jacob Tjørnelund, træner med og er snart spilleklar. For de fire øvrige er udsigterne lidt længere.