HOBRO: Det så slemt ud, da Hobro IK’s Edgar Babayan mandag blev skadet i en træningskamp mod Skive. Knæskallen sad helt forkert og lejesvenden fra Randers FC havde store smerter.

EN MR-scanning af knæet viser dog, at offensivspilleren ikke som frygtet har revet korsbåndet over. Der er derimod tale om en forstrækning af et ledbånd i knæet. Det betyder, at Edgar Babayan skulle være kampklar igen for 1. divisionsholdet om senest seks uger.

- Jeg er selvfølgelig lykkelig og lettet over den gode nyhed. Jeg frygtede at måtte sidde ude i ni måneder med en korsbåndsskade, men det kommer jeg heldigvis ikke til. Nu vil jeg klø på med genoptræningen i de næste uger, så jeg hurtigst muligt kan spille med igen, siger Edgar Babayan til Hobros hjemmeside.