Hobros byfest laver top-tre-resultat

HOBRO: Formanden for AMBU-byfesten i Hobro gennem næsten 10 år, Jørn Jensen, glæder sig over, at vejrguderne har valgt at være rigtig gavmilde ved byfesten, der slutter søndag

- Jeg tør godt sige, at vi kommer med et økonomisk resultat, som kommer til at ligne sidste års, hvor vi fik et overskud på 400.000 kr. Det var et top-tre-resultat, siger han.

- Og alt tyder på, at vi også kommer derop i år, så det er jeg rigtig godt tilfreds med, lød det fra byfestformand, som glæder sig til at være med til at dele nogle af de mange rare overskudskroner ud til de op imod 35 foreninger, som stiller med frivillige til festen. Ikke nok med det - 30 procent af overskuddet går ud til velgørenhed rundt i hele Mariagerfjord Kommune.

AMBU-festen slutter søndag aften bl.a. med udpegningen af årets AMBU-pige. Det blev Emma Emilie Christensen, der løb med den fornemme titel.