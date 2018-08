Hobros første sejr forsvandt til sidst

FODBOLD: Hobro IK var søndag kun få minutter fra at hente sæsonens første sejr i Superligaen, men til sidst måtte himmerlændingene nøjes med 2-2 i udekampen mod AC Horsens.

I løbet af anden halvleg havde Hobro ellers forvandlet 0-1 til en 2-1-føring, men fire minutter før tid fik Mikkel Qvist udlignet for hjemmeholdet.

Der skulle kun gå 19 minutter i Horsens, før Hobro igen mødte modgang, da hjemmeholdet kom foran 1-0.

Hobro fik ikke clearet et langt indkast fra Mikkel Qvist, og så landede bolden for fødderne af Hallur Hansson, der sparkede bolden ind i det korte målhjørne hos Jesper Rask, der måtte tage det mål på sin kappe.

Kort efter var Hobro dog tæt på at blive inviteret tilbage i kampen. Horsens-målmand Matej Delac sparkede bolden lige ud til Martin Mikkelsen, men meget karakteristisk for Hobros første halvleg tøvede Mikkelsen, og så løb den chance ud i sandet.

Til gengæld fik Hobro en rigtig god begyndelse på anden halvleg. I pausen skiftede Hobro-træner Allan Kuhn formation fra 3-5-2 til 4-4-2, og det gav en hurtig belønning.

Blot tre minutter efter pausen blev gæsterne tilkendt et straffespark, da Emmanuel Sabbi blev nedlagt af Horsens’ Mads Juel Andersen. Forseelsen så ud til at være begået på kanten af straffesparksfeltet, men kampens dommer Peter Munch Larsen pegede på straffesparkspletten, og så kunne Edgar Babayan stå for udligningen til 1-1.

20 minutter før tid kom Hobro også foran, og igen var Edgar Babayan involveret. Babayan stod for fornemt forarbejde, inden han serverede bolden for Emmanuel Sabbi, der midt for mål sikkert ekspederede bolden i nettet.

Fire minutter før tid forsvandt føringen igen dog for Hobro, da Horsens fik udlignet. Et indlæg fra højre blev headet på tværs, og tæt under mål kunne Mikkel Qvist heade bolden i nettet.

Kort efter var Hobro alligevel tæt på at snuppe sejren, da Sebastian Grønning fik en stor chance. Den indskiftede angriber afsluttede dog svagt, og så endte det hele i en pointdeling.

Dermed fik Hobro sæsonens første point, efter at sæsonens første tre kampe har udløst nederlag. Næste opgave er på lørdag hjemme mod OB.