Høge på hugst hos Pirater

ISHOCKEY: Efter fire sæsoner i Aalborg Pirates vender Christopher Frederiksen tilbage i den hvide trøje hos Frederikshavn White Hawks på en etårig kontrakt.

Det oplyser Elite Nord Frederikshavn A/S, der er selskabet bag Frederikshavn White Hawks, i en pressemeddelelse.

- Det er altid glædeligt, når vores egne drenge vender hjem efter ophold i andre klubber, og vi får en Christopher Frederiksen hjem, der er modnet kolossalt i sit spil, lyder det i pressemeddelelsen.

Christoffer Frederiksen skifte fra Frederikshavn til Aalborg i 2014, og siden har han i gennemsnit produceret godt 22 point per sæson hos Pirates.

- Vi håber han kan fortsætte den gode produktion fremadrettet i Frederikshavn. Vi ser derfor frem til at få Christopher tilbage i White Hawks truppen, hvor han, trods sine kun 23 år, kan bidrage med en enorm rutine i Metal Ligaen. Samtidig er det en spiller der kender klubben særdeles godt, så der skal ikke bruges meget tid på at falde til i truppen, lyder det.

Selv siger Christopher Frederiksen.

- Jeg fik et godt tilbud om at komme tilbage til Frederikshavn på et hold, der skal til og bygge noget nyt op. Jeg føler, jeg var kørt fast i det hele, så jeg glæder mig til at få en ny start og få spilleglæden tilbage, siger spilleren i pressemeddelelsen.