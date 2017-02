GOYANG: De frederikshavnske ishockeydrenge brillerer i landkampspausen. Fredag morgen dansk tid tegnede Mathias Bau, Steffen Frank og Kristoffer Lauridsen sig alle for et mål i træningskampen mod Japan.

Danmark vandt kampen i Sydkorea med tenniscifrene 6-1. White Hawks’ spillere rundede samlet set seks point.

I fredagens kamp formåede Steffen Frank og Kristoffer Lauridsen at have næstsidste stav på et mål. Lauridsen kunne notere sig for to assistpoint, mens Frank lagde op til et enkelt mål.

Alle tre White Hawks-spillere var involveret i målet til 6-1, hvor Mathias Bau scorede, mens holdkammeraterne blev noteret for assist og anden assist.

Dermed har spillerne fra Frederikshavn scoret otte point på to træningslandskampe. Både Steffen Frank og Kristoffer Lauridsen assisterede nemlig i torsdagens nederlag på 4-2 til værtsnationen, Sydkorea.

Foruden de tre spillere fra landets nordligste ishockeyligaklub er også tre spillere fra Metal Ligaens tophold, Aalborg Pirates, udtaget til den danske landsholdstrup. Julian Jakobsen, Mikkel Højbjerg og Lasse Bo Knudsen repræsenterer topholdet.

Lasse Bo Knudsen gjorde sig bemærket mod Japan med en udvisning for cross-checking i begyndelsen af tredje periode.