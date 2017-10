Høgedirektøren tror på bedre tider

ISHOCKEY: Tirsdag aften fik Frederikshavn White Hawks endelig sæsonens første hjemmesejr, da det blev til 3-0 mod Hvidovre Fighters.

Høgenes direktør, Henrik Andersen, kalder kampen for fornuftig - men sejren for vital.

- Man kunne tydelig se på spillerne, at der sad lidt nervøsitet i dem. De var bange for at tabe igen, bange for at lave fejl, der koster mål, og det forplanter sig, når den slags sidder i baghovedet. Så kommer spillet ikke lige så naturligt, siger direktøren.

- Men det vigtigste var sejren. Det var vigtigt for os, at vi fik vendt bøtten og fik vundet på hjemmebane efter fire nederlag i træk på egen is. Det er ikke ligefrem hverdagskost i Frederikshavn.

Han fortæller, at hele holdet - og folkene omkring det - har lidt under den dårlige form på hjemmebane.

- Ingen kan lide at tabe, og slet ikke foran egne fans og sponsorer. De betaler jo for at få lov til at støtte os, så det går selvfølgelig både truppen og staben på. Derfor var denne her sejr også så vigtig, siger Henrik Andersen, der tror på, at 3-0-sejren kan være starten på en opadgående kurve.

- Når selvtilliden begynder at indfinde sig igen, så er det her hold så stærkt, at så skal vi nok kravle op i rækken igen, det er jeg sikker på, slutter Henrik Andersen.