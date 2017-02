FREDERIKSHAVN: Frederikshavn White Hawks var på rov i Rødovre, inden transfervinduet lukkede i aftes.

Backen Sebastian Bergholt og målmanden Jon Lie-Olsen tørnede begge ud for Rødovre i aftes i Metalligaen, men i dag kan de kalde sig White Hawks-spillere.

- Vi havde brug for at styrke bredden, inden slutspillet. Det gør vi med disse to signinger, som vi lige nåede at få på plads siger White Hawks-direktør Henrik Andersen.

Især på målmandsposten så det usikkert ud på tærsklen til slutspillet.

Høgenes reservemålmand Christian Larsen er ramt af alvorlig sygdom og er ikke til rådighed i slutspillet.

På backpladserne mangler høgene rutine, og tilknytningen af Sebastian Bergholt skal ses i dét lys.