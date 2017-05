Høgene handler i Herning

FREDERIKSHAVN: Det frederikshavnske ishockeypublikum får næste sæson glæde af en lettisk landsholdsspiller. Høgene henter nemlig Roberts Jekimovs på en kontrakt, der løber i et år.

De seneste to sæsoner har han gjort sig i den danske liga for først Gentofte Stars og senest Herning Blue Fox, som høgene slog ud i denne sæsons kvartfinaleserie.

Den 27-årige forward stod for 41 point i 49 kampe i sæsonen, vi lige er gået ud af.

De nordjyske bronzevindere fortæller i en pressemeddelelse, at de lægger vægt på hans hurtige skøjter, rutine og evner i powerplay. Selv ser høgenes nye nummer 89 da også frem til skiftet.

- Jeg er rigtig glad for kontrakten med Frederikshavn White Hawks. Det lader til at være et godt sted at være, og jeg har kun hørt positivt om organisationen. Jeg glæder mig til at blive en del af White Hawks og vil gøre alt for at hjælpe holdet. Jeg ser meget frem til at komme til Frederikshavn, siger Roberts Jekimovs i en pressemeddelelse.