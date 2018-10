Høgene hentede overtidssejr

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks hev tirsdag aften to point ud af udekampen i Rødovre.

Det skete med en 2-1 sejr, der blev sikret i overtiden.

Høgene startede optimistisk og satte sig på kampen, og den fortjente føring kom efter godt et kvarter ved Mathias Mølgaard.

Umiddelbart efter fik hjemmeholdet en gylden mulighed for at udligne, da det i næsten to minutter spillede fem mod tre efter to frederikshavnske udvisninger. Det lykkedes dog målmand Tadeas Galansky at holde sit bur rent i en første periode, hvor Frederikshavns Gorm Topholt virkede en smule overtændt.

Han blev således sendt til afkøling to gange for boarding.

Rødovre, der henter størstedelen af sine point op egen is, fik dog slået hul på høgenes defensiv mindre end et minut inde i anden periode. Jannik Karvinen var skarpretter på udligningen.

Kampen udviklede sig herefter til en helt åben slagudveksling, men der blev ikke scoret yderligere i anden periode.

Kampbilledet ændrede sig ikke i de sidste 20 minutter, hvor begge hold forgæves ledte efter åbninger i modstanderens forsvar.

Den ordinære kamp endte derfor 1-1.

Høgene indledte tillægstiden i overtal på grund af en udvisning til Rødovre, og der blev afgørende. Efter ét minut afgjorde Dale Mitchell således kampen.

Høgene hev derfor to point med hjem til Frederikshavn, mens Rødovre måtte nøjes med et enkelt.