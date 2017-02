FREDERIKSHAVN: Frederikshavn White Hawks gjorde deres til, at topkampen i Metal Ligaen forbliver ekstremt tæt og spændende, efter holdet søndag udspillede SønderjyskE.

Slutcifrene blev hele 5-2, og det var ikke et mål for lidt.

White Hawks-træner Mario Simioni har efter de seneste kampe langet lidt ud efter sine spillere, og noget kunne tyde på, at det har haft en effekt.

I hvert fald var det et frederikshavnsk mandskab, der var fyldt med gejst lige fra første face-off.

Første periode bød masser af god ishockey, god intensitet og tre scoringer.

Netop fighterviljen stod bag første mål, som endte med scoring fra Colin Vock fra venstre side af zonen, og den gode ishockey kom til udtryk på målet til 2-0, da høgene erobrede pucken i egen zone og med tre hurtige pasninger endte den hos Steffen Frank, der trods hårdt pres formåede at lægge pucken ind bag Myllykoski i gæsternes mål.

Et par hurtige udvisninger kom dog til at koste for hjemmeholdet, da Kim Lykkeskov samlede en løs puck op ved bagstolpen og let kunne sætte pucken i målet til 2-1.

I det sidste minut burde det været blevet til 3-1, da Nick Olesen blev spillet helt blank ved bagstolpen, men på mirakuløs vis formåede en kombination af en dykkende Myllykoski og stolpen at holde pucken ude af mål.

I anden periode var der tale om total dominans fra hjemmeholdets side. Tredjekæden med Nick Olesen, Joachim Linnett og Kristoffer Lauridsen kæmpede som besatte og skabte masser af chancer, men fik desværre ikke scoret. Det gjorde Marcus Olsson til gengæld efter et flot opsat powerplay, der endte med at svenskeren med et fladt skud satte pucken mellem benene på Myllykoski.

Og kort før periodens afslutning fik Colin Vock udbytte af at presse keeperen, da han scorede til 4-1 efter en retur på et skud fra Rasmus Søndergaard.

Frederikshavn tabte vel nærmest ikke en duel om pucken i den periode.

SønderjyskE forsøgte at bringe lidt spænding tilbage i kampen med en meget hurtig reducering i tredje periode, da Greg Gibson scorede på et smukt trækskud i powerplay.

Men efter en dom for delay of game fik Tyler Gotto matchstraf for at diskutere med dommerne, og da Kristian Jensen samtidig fik to minutter for unsportsmanlike conduct, så havde Frederikshavn to minutter i fem imod tre. Her scorede Nick Olesen endelig sit fortjente mål efter en god kamp.

Med fem kampe igen er Frederikshavn seks point efter Aalborg på førstepladsen.