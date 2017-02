ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks kæmper fortsat med næb og kløer for at nå andenpladsen i Metal Ligaen, og holdet gjorde i hvert fald, hvad de skulle fredag aften, da Herlev Eagles blev udraderet med hele 7-1 i Scanel Hockey Arena.

Frederikshavn tog føringen i første periode på et mål af Rasmus Søndergaard.

Og i anden halvleg gik der så for alvor målrus i hjemmeholdet.

Hele fem gange måtte Herlevkeeperen pille pucken ud af nettet, og Nick Olesen var den helt store helt, da han scorede et vaskeægte hattrick på bare seks minutter med målene til 4-0, 5-0, og 6-0.

Kim Staal reducerede for gæsterne i tredje periode, inden Rasmus Søndergaard afsluttede målfesten med målet til 7-1 et minut før tid.

Det bliver dog ikke nemt for Frederikshavn at nå andenpladsen. De slutter tirsdag med en udekamp på udebane mod grundspilsvinderne fra Aalborg Pirates, der dog har en hård pokalfinale to dage forinden. Samtidig er holdet afhængig af, at Odense smider point.

Fredag aften var de på vej mod en sikker sejr over Rødovre, og de slutter med en kamp mod den absolutte bundprop Herlev.