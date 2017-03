Herning: Herning Blue Fox fik søndag udlignet til 1-1 i kvartfinaleserien mod Frederikshavn White Hawks.

Vendelboerne tabte en tæt og intens affære i Herning med 3-2, da den tidligere White Hawks-kaptajn Lasse Lassen afgjorde opgøret efter forlænget spilletid.

Kampens første muligheder tilfaldt gæsterne, men både Colin Vock og Luka Vidmar måtte se deres nærgående forsøg snige sig forbi mål.

Efter seks minutters spil var det i stedet Herning, der tog føringen, da den tidligere White Hawks-kaptajn Lasse Lassen var hård ved sine gamle holdkammerater. Lassen var hurtigst over en ripost fra sin egen afslutning, og så fik forwarden skubbet pucken ind bag Thomas Lillie i White Hawks-målet.

Mod første periodes afslutning havde høgene flere nærgående forsøg, men passere Herning-målmand Simon Nielsen kunne vendelboerne ikke, og derfor kunne hjemmeholdet forlade isen efter første periode med en 1-0-føring.

En udvisning til Kristoffer Lauridsen mod første periodes afslutning betød, at Frederikshavn White Hawks måtte begynde anden periode i undertal. Det var lige ved at koste for gæsterne, men en liggende Thomas Lillie fik afværget en stor chance til Lasse Lassen.

Små fem minutter inde i anden periode fik Frederikshavn White Hawks i stedet bragt balance i regnskabet, og det var takket være tre tidligere Herning-spillere. Steffen Frank og Kristoffer Lauridsen stod for forarbejdet, før Joachim Linnet kunne vippe pucken det sidste stykke over stregen.

Mod slutningen af anden periode blev det dog igen op ad bakke for høgene, da Herning igen bragte sig i sejrsposition. Pucken hoppede og dansede på Frederikshavns målstreg. Gæsterne fik afværget i første omgang, men det var en stakket frist, idet pucken efterfølgende havnede hos Oliver Gatz Nielsen, og så kunne den tidligere Aalborg-spiller brage pucken ind bag Thomas Lillie.

Dermed var høgene dog ikke slået, for midtvejs i tredje periode fik gæsterne atter udlignet. Mathias Bau Hansen stod for fornemt forarbejde i venstre side, før Jeff Ulmer kunne skubbe Baus centring det sidste stykke over stregen til udligning 2-2.

Umiddelbart derefter var Herning tæt på dagens tredje føring, da Kasper Kristensen mistede pucken på egen blå linje, men Thomas Lillie diskede op med en god redning på Petri Lammassaris forsøg. I den modsatte ende forsøgte Luka Vidmar sig med et drilsk forsøg, som Simon Nielsen trods lidt problemer fik afværget.

Kampens næste store mulighed tilfaldt også gæsterne, men også Kristoffer Lauridsen måtte se sit forsøg pareret af Simon Nielsen, og derfor skulle opgøret afgøres i overtid.

Her havde Frederikshavn White Hawks’ Kristoffer Lauridsen ikke forstørret sit eget holds sejrschancer. Forwarden røg i straffeboksen kort før tredje periodes udløb, og det betød, at høgene måtte begynde overtiden i undertal. Et par fine redninger fra Thomas Lillie afholdt dog Herning fra at udnytte den fordel.

Fire minutter inde i overtiden var hjemmeholdet til gengæld millimeter fra at snuppe sejren, men Daniel Nielsens farlige forsøg dansede på tværs af White Hawks-målet.

I Frederikshavn-målet fortsatte Thomas Lillie med at holde gæsterne inde i opgøret, da han seks minutter inde i overtiden snuppede en friløber fra Mathias Pedersen.

Godt fire minutter før fjerde periodes udløb måtte Lillie dog kapitulere, da Lasse Lassen bedømt på begivenhederne i kampens sidste periode sikrede Herning en fortjent sejr på 3-2.