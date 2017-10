Høgene sejrede i målorgie

ISHOCKEY: Formkurven var opadgående for White Hawks inden tirsdagens opgør mod Herning, hvor nordjyderne for alvor skulle bevise, at de var tilbage i storform. Og storform, det viste høgene i perioder, da det blev til en 8-2-sejr mod ligaduksene fra Midtjylland.

White Hawks grundlagde storsejren med en rigtig god start, hvor der stod 4-0 få sekunder efter uret havde rundet seks minutter.

Nick Olesen stod bag kampens første scoring, da han modtog pucken tæt under mål. Man måtte se sit første forsøg reddet, men heldigvis for nordjyderne var Olesen selv hurtigst i den efterfølgende forvirring og satte pucken i rusen efter små fire minutter.

2-0-målet blev Henrik Eriksson noteret for 45 sekunder senere, da han fra en position bag mål hamrede pucken ind i farezonen, hvor den ramt Hernings målvogter og sprang i mål.

Godt et minut senere var det så Marcus Pedersen, der hamrede 3-0 ind, ind Nick Olesen kunne se haluret runde seks minutter stort set samtidig med, at han sørgede for en 4-0-føring.

Anden periode startede White Hawks også stærkest, hvor der i de første ti minutter var nærmest rent skydetelt i Hernings ende af banen. Der skulle dog et powerplay til, før 5-0-målet faldt. Høgene spillede tålmodigt pucken rundt, inden Mark Hurtubise med en skarp aflevering fandt Anthony DeLuca, der takkede for oplægget og satte pucken i nettaget.

To minutter før anden periodepause puttede Toni Kallela lidt malurt i bægeret, da han reducerede for gæsterne.

Tredje periode var tre minutter gammel, før vi fik endnu en scoring, og denne gang var det Mads Larsen, der kunne sørge for endnu en femmålsføring til hjemmeholdet. Den holdt dog kun i to minutter, før Hernings Markus Jensen reducerede til 6-2.

Om Frederikshavn blev lidt trætte eller Herning bare fandt ny energi er svært at sige, men efter reduceringen var det Herning, der spillede bedst. De jagtede tydeligt chancen og overhalede halvvejs i perioden faktisk White Hawks i skudstatistikken. Den giver dog ikke point i sig selv, og høgene holdt fint stand mod gæsternes offensiv.

Med tre minutter igen var det så Jens Henrik Tönjum, der kunne slå endnu et søm i Hernings kiste, da han efter to forsøg fik pucken i rusen.

Høgene var dog ikke færdige endnu, og et minut senere ville Joachim Linnet også på måltavlen, da han fint eksekverede på en frispilning fra Anthony DeLuca.

8-2, og så var der trods alt heller ikke flere mål i hverken White Hawks eller Herning.