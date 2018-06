Høj fart skyld i dødsulykke

MORS: Det var kørsel med for høj fart, som var skyld i, at en 26-årig mandlig motorcyklist fra Skive i april mistede livet i en voldsom trafikulykke på Rute 26 mellem Solbjerg og Øster Jølby. Her kollidere han med en bil ført af en 69-årig mand fra Vilsund i Thy, som ville svinge til venstre, da ulykken skete.

- Vi tiltaler ikke bilisten for uagtsomt manddrab, for vi mener ikke, at det er en sag, som der kan bevises og vindes i retten, siger Per Bech Lauritsen, politiassistent ved Midt og Vestjyllands Politi, og som har vurderet sagen.

- Vi har talt med tre vidner i forbindelse med ulykken. Motorcyklisten havde en fart på mellem 150 og 200 kilometer i timen og 129 ved kollisionen med bilen, uddyber han.

For bilisten ender sagen med en bøde på 2000 kr. da han ikke overholdt sin ubetingede vigepligt.