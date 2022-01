Høj smitte sender gymnasieelever retur til onlineundervisning

HOBRO:Elever og lærere på Mariagerfjord Gymnasium i Hobro nåede akkurat lige at se hinanden i øjnene og ønske godt nytår.

Men nu er de sendt hjem igen og skal have onlineundervisning til og med fredag, skriver TV 2 Nord.

Det skyldes udbredt smitte med coronavirus på gymnasiet.

Det vides ikke præcis, hvor mange smittede elever der er, men ifølge TV 2 Nord manglede over ti procent af eleverne på skolen mandag.

- Vi ved, at mange af vores elever er smittede, for vi beder dem om at melde det til os, hvis de er.

- Men en del bliver også hjemme, fordi de har været i nærkontakt med en af de smittede, siger Søren Urup, der er rektor på Mariagerfjord Gymnasium, til mediet.

Før juleferien var smitten også udbredt på gymnasiet.

Søren Urup håbede, at ferien ville lægge en dæmper på smitten, men sociale aktiviteter forbundet med blandt andet nytårsaften har fået den til at blusse op igen, siger han til TV 2 Nord.

Der går omkring 530 elever på skolen.

Hvis man som gymnasieelev ikke møder fysisk op i skole, noteres vedkommende som fraværende. I yderste konsekvens kan for meget fravær føre til bortvisning.

Elever, der for eksempel er nære kontakter, har ikke krav på at blive tilbudt onlineundervisning hjemmefra.

I sidste uge fortalte Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) til Politiken, at man her har hørt om gymnasieelever, der trods mistanke om smitte med coronavirus møder op i skole af frygt for en høj fraværsprocent.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) understregede over for Politiken, at der i forvejen er elastik i reglerne for fravær, så rektorerne på de enkelte gymnasier kan vurdere, at det fravær, eleven har haft, ikke bør medføre konsekvenser.

Hun sagde dog samtidig, at hun havde sat ministeriet i gang med at se på, om man kan gøre det mere tydeligt, så eleverne kan føle sig sikre på, at der vil blive taget hensyn til fravær, som skyldes isolation.

