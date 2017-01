Et skuffende sammenbrud

Det udnyttede Dusan Tadic sikkert, så Leicester blev sendt hjem med et 0-3-nederlag.

Fem minutter før tid hang den store, tunge Leicester forsvarer Wes Morgan efter i en løbeduel og begik et klodset straffespark.

1-0 blev til 2-0 ti minutter før pausen, da Pierre-Emile Højbjerg fik tilkendt et frispark efter en nærkamp med gæsternes Nampalys Mendy.

Schmeichels kollega fra det danske landshold Pierre-Emile Højbjerg var med i de første 70 minutter for værterne, der hurtigt tiltvang sig et overtag hjemme på St. Marys Stadium.

SOUTHAMPTON: Målmand Kasper Schmeichel og Leicesters trængsler i Premier League fortsatte søndag med endnu et nederlag.

Leicester er faretruende nær nedrykningsstregen efter et 0-3-nederlag på udebane til Southampton.

Pierre-Emile Højbjerg gjorde det fint på Southamptons midtbane i søndagens 3-0-sejr over Leicester. Foto: Scanpix/Glyn Kirk

