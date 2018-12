Højbjerg om Guardiola: Han drukner i sine analyser

FODBOLD: Den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg kommer til at stå over for en af sine læremestre, når Southampton søndag møder Manchester City i Premier League.

Da midtbanespilleren i april 2013 som et stort talent fik debut i den tyske Bundesliga for Bayern München, havde han Citys nuværende manager, Josep Guardiola, som træner.

Derfor er søndagens møde ekstra specielt for 23-årige Højbjerg, der aldrig har mødt nogen som Guardiola.

- Han er den mest krævende person, jeg nogensinde har mødt - ikke kun af trænerne.

- Vi kunne sidde i bussen efter en sejr, og han ville sidde i bussen og se kampen. Og bagefter var han på sit kontor i gang med at analysere med to computere og et tv.

- Det er måske det, der gør ham til den største. Men det er måske også det, der gør, at han taber, for det er lidt for meget. Han drukner, siger Pierre-Emile Højbjerg til avisen The Times.

- Jeg vil ikke dømme ham, for han er den bedste lærer, jeg nogensinde har haft, tilføjer danskeren.

Manchester City er efter en suveræn sæsonstart gået en anelse i stå og har tabt de to seneste kampe i Premier League mod Crystal Palace og Leicester fra midten af tabellen.

Southampton-spilleren føler sig dog sikker på, at Guardiola hurtigt er i stand til at få City-spillerne til at præstere godt igen.

- Han ønsker at have mange gode spillere, der presser hinanden. Så de vil alle kæmpe mod hinanden, og den bedste vil spille.

- Man beklager sig ikke som spiller, men gør det bare bedre på banen. Han holder spillerne så skarpe, siger Højbjerg.

Trods de seneste to nederlag indtager Manchester City en tredjeplads i Premier League med 44 point - syv færre end Liverpool på førstepladsen. Southampton har 15 point på femtesidstepladsen.

Søndagens opgør i Southampton spilles klokken 15.15.

/ritzau/AFP