Høje kantsten gør det svært at rømme vejen - sådan skal du gøre ved udrykning

AALBORG:De ekstra høje kantsten på den strækning af Sohngårdsholmsvej i Aalborg, hvor sporet til den ny Plusbus allerede er gjort færdig, gør det vanskeligt at rømme vejen, hvis man som bilist kommer til at holde foran et udrykningskøretøj. Det mener flere læsere, som har kontaktet Nordjyske for at gøre opmærksom på problemstillingen.

Ifølge Niels Bresemann, som er anlægsansvarligansvarlig for Plusbusbus i Aalborg Kommune, er det dog ikke sværere end som så.

- Som bilist er man ikke forpligtet til at gøre noget. Det er ambulancen, der skal søge en anden vej for at komme hurtigt frem, og den kan for eksempel vælge at køre op over kantstenen og ind på bussporet, forklarer han.

Sådan hjælper du bedst udrykningskøretøjer Politiet i Danmark deler fra tid til anden deres bedste råd til, hvordan man som bilist skal forholde sig, når man møder et udrykningskøretøj. Her er de seks vigtigste: Du skal som hovedregel holde til højre. Men kører du i tæt trafik eller holder i kø, skal du holde til venstre, hvis du kører i venstre vognbane, og til højre, hvis du kører i højre vognbane. Så kan udrykningskøretøjet passere i midten. Hvis du holder for rødt, og udrykningskøretøjet kommer bagfra, må du godt køre frem og holde ind til siden - så længe du ikke er til fare for den øvrige trafik. Hvis du befinder dig i et kryds, så hold stille. Så kan udrykningskøretøjet lettere komme igennem krydset. Brug blinklyset - og bliv ved med det - for at vise, hvilken side du trækker mod, og at du har tænkt dig at blive der. Hold stille, medmindre du kører på en motorvej. Det gør det nemmere for udrykningskøretøjet at passere. Orienter dig hele tiden. Udrykningskøretøjet kan pludselig være bag dig, og hører du høj musik eller taler i telefon, så opdager du det måske ikke lige med det samme. VIS MERE

Ifølge Bresemann er der også andre veje i Aalborg Kommune, hvor det er svært at trække ind til siden for at lade et udrykningskøretøj passere. For eksempel den stærkt trafikerede Vesterbro, hvor man ikke bare kan køre sin bil op på fortovet.

- Vejene i Aalborg er indrettet efter de helt almindelige regler for den slags - og ikke efter, at der skal være et separat spor til udrykningskøretøjer, siger Niels Bresemann.

- Der, hvor der er et separat spor til den nye busser, er de selvfølgelig velkomne til at benytte det, men selvom det måske lyder lidt koldt og kynisk, er det ikke bilisterne, der har pligt til at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre, tilføjer han.

Selvom den første strækning på Sohngårdsholmsvej er så færdig, at der igen er åbnet for trafik, mangler der stadig et lag asfalt mere. Og det gør formentlig kantstenene knap så høje, som de er nu.

- Det kan godt være, at det bekymrer en del bilister. Men vi får faktisk det samme spørgsmål, når vi laver nye cykelstier, så allerede eksisterende vejbaner bliver smallere. Og skulle vi tage hensyn til det i indretningen af alle veje i indre by - især i myldretiden - kom der aldrig nye cykelstier, påpeger Niels Bresemann.