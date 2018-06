Høje priser frister ejere til at sætte lejligheder til salg

AALBORG: Efter en længere periode med stigende priser især på ejerlejligheder er flere fristet til at sætte deres lejlighed til salg - især i landets største byer.

Udbuddet af boliger til salg steg i maj. Det viser statistik fra brancheorganisationen Finans Danmark.

Især stiger antallet af lejligheder, der sættes til salg i en fart, hvor køberne ikke helt kan følge med, lyder det fra Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- Det stigende udbud skyldes, at priserne på ejerlejligheder efterhånden er kommet ganske højt op efter flere år med betydelige stigninger. De højere priser er med til at sortere en del boligkøbere fra, siger hun i en kommentar.

Købere trækker sig

Ifølge Lise Bergmann, boligøkonom i Nordea, gælder det især ejerlejligheder i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Her er udbuddet af lejligheder vokset i forhold til samme måned sidste år, mens det samlede antal udbudte boliger på landsplan er faldet i perioden.

- Vi tolker det stigende udbud af ejerlejligheder som et tegn på, at priserne er kommet for højt op, og at stadig flere købere trækker sig fra markedet, skriver hun i en kommentar.

Lise Nytoft Bergmann er dog ikke bekymret for, at der er en ny krise på vej på markedet for ejerlejligheder. Snarere har udbuddet af ejerlejligheder været for lavt i en periode, mener hun.

Nye låneregler influerer

Både Nordeas boligøkonom og Ane Arnth Jensen nævner, at nye låneregler, der trådte i kraft fra 1. januar, kan være med til at sortere nogle købere fra.

Reglerne betyder, at forgældede boligkøbere ikke længere har samme adgang til de billigste, men mest risikable, lånetyper.

- Det kan betyde, at for eksempel børnefamilier med høje udgifter fravælger ejerlejlighedsmarkedet, siger Ane Arnth Jensen. Med udgangen af maj var der i alt 7113 ejerlejligheder til salg på boligmarkedet. I april var der 6873, mens der i maj 2017 var 6456 ejelejligheder udbudt.

Samtidig var 35.632 huse udbudt til salg. Det er cirka 500 lejligheder mere end i april. Til gengæld er antallet faldet fra lige over 37.000 huse udbudt i maj 2017./ritzau/