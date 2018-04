Højesteret afviser korruptionsdømte Lulas appel

Brasiliens højesteret har afvist tidligere præsident Luiz Inácio Lula da Silvas appel i en korruptionssag, hvor han er idømt godt 12 års fængsel.

Med stemmerne 6-5 blev Lulas appel afvist.

De 11 dommere brugte ti timer på at nå frem til en afgørelse, om hvorvidt Lula skulle have lov til at blive på fri fod, mens han forbereder sin sidste appel mod sin fængselsdom.

Ved stillingen 5-5 blev det domstolens præsident Carmens Lucias stemme, der blev afgørende.

Hun argumenterede for, at en udsættelse af Lulas afsoning i sidste ende "ville kunne føre til straffrihed".

Lula har længe kæmpet for at redde sin politiske karriere, selv om han er anklaget for omfattende korruption og bestikkelse.

Lula har erklæret sig uskyldig i anklagerne og kalder hele sagen mod ham for en løgn.

/ritzau/