Højesteret sender hundene Frigg og Marley på dødsgangen

FYN: Det var helt på sin plads, da politiet i 2014 fratog to fynske mænd deres tævehunde, Frigg og Marley, med henblik på at aflive dyrene.

Det slår Højesteret fast i en principiel dom tirsdag.

Dermed skal hundene aflives.

Sagen tog sin begyndelse i sommeren 2014, da Fyns Politi havde fået en anonym henvendelse om, at der befandt sig to "ulovlige hunde" på en adresse i Odense.

I efteråret samme år fjernede politiet de to hunde og besluttede, at de skulle aflives.

Ejerne klagede over afgørelsen til Rigspolitiet, der dog kom frem til samme beslutning som Fyns Politi.

Rigspolitiet mente som Fyns Politi, at hundene tilhører racen amerikansk staffordshire terrier eller en krydsning af racen.

Det afvises af hundenes ejere, som med hjælp fra foreningen Fair Dog lagde sag an mod Rigspolitiet for at få beslutningen omgjort.

De mener ikke, at de fik tilstrækkelig mulighed for at argumentere for, at hundene ikke tilhørte de ulovlige racer.

Det har de så gennem sagen fået mulighed for. Men ejerne overbeviste ikke Højesteret.

- Ejerne af hundene har således ikke fremlagt oplysninger om modertævens eller hanhundens oprindelse, lyder det i dommen, der er en stadfæstelse af landsrettens dom.

/ritzau/