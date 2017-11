Højesteret tager passet fra dansk-tyrkisk syrienkriger

DANMARK: En dansk-tyrkisk syrienkriger mister tirsdag sin danske indfødsret, fordi han tilsluttede sig Islamisk Stat i Syrien.

Højesteret har stadfæstet en tidligere afgørelse fra Østre Landsret i sagen mod den 25-årige Enes Ciftci.

Ud over frakendelse af dansk indfødsret udvises manden af Danmark, ligesom straffen fastsættes til fængsel i seks år.

Født og opvokset i Danmark

Han er den første, der mister sit danske statsborgerskab, selv om han er født og opvokset i Danmark. Den dømte var ikke selv til stede ved domsafsigelsen.

Tidligere blev også dansk-marokkaneren Said Mansour, der kaldes boghandleren fra Brønshøj, frakendt dansk indfødsret. Men han er ikke født her.

Enes Ciftcis har overtrådt terrorparagraffer i straffeloven og har ifølge dommen begået "meget alvorlige forbrydelser".

To gange rejste han i 2013 til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat. Desuden forsøgte han at støtte IS med 20.000 kroner, ligesom han har billiget Omar El-Husseins drab i København.

Pizzeria i Ishøj

Hans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, har slået på, at han ingen tilknytning har til Tyrkiet og derfor burde undgå at miste sit pas og desuden slippe for udvisning.

Hans forældre og søskende bor her, og blandt andet har han arbejdet i familiens pizzeria i Ishøj.

Imidlertid peger dommerne i Højesteret på, at han har været på ferie i Tyrkiet, og at han i 2013 var i Tyrkiet for at feste i forbindelse med sin forlovelse med en kvinde med tyrkiske rødder. Derfor har han en "ikke uvæsentlig tilknytning til Tyrkiet", hedder det.

Pigen fra Kundby

Under varetægtsfængslingen opnåede han kontakt med pigen fra Kundby, der er tiltalt for at ville fremstille bomber.

"Vi forstår hinanden, og det er en smuk ting," skrev hun til ham.

I et tidligere retsmøde i Østre Landsret fokuserede anklageren på den dømtes holdninger.

Anklager: Intet til overs for demokrati

- Han har intet til overs for det demokrati, vi har, sagde vicestatsadvokat Anders Riisager.

- Vi ved fra hans egne udtalelser, at han følte sig meget bedre tilpas hos Islamisk Stat end i Danmark. På den baggrund er det paradoksalt, at han ønsker at bevare sit ophold, sagde han.

Tirsdagens afgørelse kan få betydning for andre lignende straffesager mod unge, der har tilsluttet sig Islamisk Stat. I tre andre tilfælde med mænd med dobbelt statsborgerskab har anklagemyndigheden krævet frakendelse af dansk indfødsret.

/ritzau/