Højgravide Ramla skulle sendes ud af Danmark: Sådan kæmpede Erik for, at hun kunne blive

- Den, der er dårligst til at formulere sig, bliver næsten altid taberen. Det synes jeg er uærligt.

- Når man ser på mennesker, og ser hvor mangfoldige der er, så er der hvide, gule og sorte mennesker - og derimellem. Der er langt flere ting, der er fælles for de mennesker, end der er forskelle. Og vi er ikke ret gode til at betragte dem på lige fod.

Sådan lyder det fra Erik Christoffersen. Han er 84 år og fra Hjørring.

Tilbage i 1997 mødte han Ramla Abdulla, da hun kom til Danmark fra Tanzania som 15-årig. Hun kom til Danmark med håbet om et nyt liv, men den drøm blev for alvor sat på prøve, da hun få år efter fik inddraget sin opholdstilladelse, da det kom frem, at Ramla var gift i Tanzania.

Men Erik Christoffersen tog kampen op – og det blev en lang kamp for at få politikere og myndigheder til at indse, at det efter hans opfattelse var helt forkert at sende den unge kvinde ud af landet.

Se historien om Eriks kamp for Ramla her: