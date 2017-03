HANSTHOLM: En nybygget skole, opført lige oven for skrænten ned mod Hanstholm-reservatet og Nationalpark Thy.

Det er planen, som Thy Højskole nu arbejder med, efter at foreningen sidste år måtte opgive at lave højskole i det tidligere rådhus i Hanstholm.

Foreningen har nu fået tilsagn fra Thisted Kommune om en byggegrund, lige syd for den børnehave, som for få år siden blev opført ved Fyrvej.

Det er en beliggenhed, som vil passe perfekt til højskolens idégrundlag om bæredygtighed og aktiviteter i naturen, påpeger Jens Otto Madsen, formand for Thy Højskole.

- Her vil vi kunne opføre et økologisk bæredygtigt byggeri, der harmonerer med det, vi vil med højskolen, siger Jens Otto Madsen, som kunne præsentere de nye planer på foreningen generalforsamling mandag.

- Der er stadig intet, der er sikkert. Men det er bestyrelsens overbevisning, at et nybyggeri helt tæt på Nationalpark Thy er vejen frem, siger Jens Otto Madsen - der fik opbakning til de nye planer fra de 40 deltagere i generalforsamlingen.

I første omgang er opgaven at rejse penge til et såkaldt prospekt for byggeriet. Det vil formentlig koste omkring en halv mio. kr.

Jens Otto Madsen håber, at prospektet kan udarbejdes hen over sommeren i år, mens højskolen tidligst vil kunne stå klar i 2019.