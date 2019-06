Højt tempo skal give dansk sejr over Irland

FODBOLD: Der skal spilles i et højt tempo, hvis Danmark skal lykkes med at nedbryde Irlands formodede betondefensiv i fredagens EM-kvalifikationskamp i Parken.

Det siger landstræner Åge Hareide og landsholdsanfører Simon Kjær, der begge har stiftet bekendtskab med irerne fire gange siden november 2017 med tre 0-0-kampe og en 5-1-sejr til følge.

- Vi har finpudset vores spil på den sidste tredjedel. Vi skal spille hurtigt i små rum, og det kræver en rigtig god boldbehandling, hvis man skal holde et højt tempo i spillet.

- Det er ønsketænkning at få et hurtigt mål for at lokke Irland længere frem på banen. Et mål vil udløse, at det bliver en fodboldkamp og ikke bare en forsvarskamp, siger Åge Hareide.

Simon Kjær vurderer også, at irerne i længden vil knækkes af et højt tempo. Samtidig advarer han mod at være kålhøgen og tro, at irerne ikke har våbnene til at true Danmark - for det har de.

- Vi skal holde et højt tempo for at vinde, men vi skal også være forberedt på det, de kommer med den anden vej. Det kan virke simpelt, men vi skal have styr på deres omstillinger og dødbolde, og så skal vi selv være skarpere og få sparket den ind.

- Hvis vi får hul på bylden, kan det blive nemmere, og vi kan få mere plads at spille på. Vi har haft fire opgør inden for kort tid, og tre af dem er endt 0-0, så de er ikke nemme at åbne op, siger Simon Kjær.

Danmark åbnede EM-kvalifikationen med at spille 3-3 i Schweiz. Irland har spillet mod Georgien og Gibraltar og vundet begge kampe med 1-0. Dermed har Mick McCarthy fået en resultatmæssig god start som irsk landstræner.

Åge Hareide bemærker da også, at irerne i de to kampe har haft en mere offensiv tilgang end under Martin O'Neill, men Hareide har en forventning om, at irerne kommer til Parken for at få et enkelt point.

- Irland har jo haft et andet udtryk mod Georgien og Gibraltar, men hvis de kan få et point i Parken, så har vi to point, og de har syv.

- Så behøver man ikke at være raketforsker for at forstå, at det er gunstigt for dem at få uafgjort i Parken. Derfor regner jeg med, at de vil forsvare sig, siger Åge Hareide.

EM-kvalifikationskampen begynder klokken 20.45.

