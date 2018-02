Højtbelagt til Thy Rock

THISTED: En del festivalgæster har efterspurgt et andet kulinarisk udbud til Thy Rock end den sædvanlige fastfood. Derfor har festivalen nu besluttet at lave et nyt spisested på festivalpladsen - med god gammeldags smørrebrød på menuen.

Som en hyldest til den danske smørrebrødsdronning Ida Davidsen får det nye spisested navnet "Ida’s Foderbræt". Det bliver dog ikke restauranten i St. Kongensgade i København, der skal smøre det højtbelagte til Thy Rock. Den opgave går til en lokal leverandør, som endnu ikke er fundet.

Men smørrebrødssedlen på Ida’s Foderbræt bliver med gamle klassikere i ny forklædning - og med "smagen af Thy" i højsædet, understreger Martin Nielsen, bestyrelsesmedlem i Thy Rock.

Der bliver mulighed for at bestille plads i smørrebrødsrestauranten - hvor smørrebrødet vil blive serveret på porcelænstallerkener og øl og snaps i rigtige glas.