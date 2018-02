Højteknologisk og kompakt Mercedes

BILER: Hvis der er nogen bil, som har taget et kvantespring, så er det Mercedes A-Klasse. Den har bevæget sig fra at være en mini-MPV i de første generationer til en mere klassisk hatchback i den seneste.

Nu er tyskerne klar med den helt nye generation, som står på podiet ved det kommende motorshow i Geneve. Den fjerde aftapning af A-klassen har ikke alene mere premium-udstråling, den kan også gøres til et højteknologisk udstyrsstykke.

Det gælder f.eks., hvis man tilkøber den nye digitale instrumentering, hvor betjeningen foregår på to 10,25 tommer store berøringsskærme, eller den adaptive fartpilot med styreassistent, som justerer hastighed og styretøj i forhold til sving og rundkørsler og som gør bilen delvist selvkørende.

Det er en teknologi, som Mercedes bryster sig af er hentet fra S-Klassen.

Nyt er også Pre-Safe Plus, som advarer, hvis en bil er på vej til at påkøre dig bagfra. I givet fald vil bremselyset tænde ekstra kraftigt, sikkerhedsselerne strammes, og A-Klassens bremser aktiveres, så den ikke risikerer at blive skubbet over i andre biler.

Personlig stemmestyring

Fabrikken er også klar med en ny intelligent stemmestyring a la Apples Siri, som bl.a. kan regulere varmen og skulle kunne lære nye ordrer hen ad vejen.

Nyt er også mulighed for full LED lygter med individuelle dioder, som kan målrette lyset bedre, head up display og massageforsæde.

På den køremæssige front kan udstyret bredes ud med bl.a. firhjulstræk og adaptiv undervogn.

Renault-Nissan motorer

Grundmotorerne er stadig hentet fra Renault-Nissan, men er dog fornyede.

De begynder ved en 1,4 liters benzinmotor på 163 hk og en 1,5 liters dieselmotor på 116 hk.

Ny er også en 2,0 liters rendyrket Mercedes benzinmotor på 224 hk.

I den anden ende af skalaen vil mærket også komme med en hidsig AMG-version, ligesom der er en plug-in hybrid på vej til næste år.

Mere plads

Modellen er vokset lidt. Med en akselafstand, som er tre cm større, og en sporvidde, der er udvidet med 1,3 cm, er der plads til større armbevægelser inden døre, lover Mercedes.

Et bagsæde, som kan fås med mulighed for at stilles mere lodret, vil også give ekstra plads i bagagerummet, der nu er vokset til 370 liter.

Helt i tidens ånd kommer modellen i en Edition 1-udgave med mere udstyr til de første kunder.

Mercedes har endnu ikke oplyst om dansk udstyr eller priser for modellen, der lander herhjemme i løbet af for- året.