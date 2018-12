Højtid for indbrud: Sådan sikrer du dit hjem

DANMARK: Skal du besøge familie i julen, er der rigtig god grund til at sikre dit hus lidt ekstra.

For selv om antallet af indbrud i dagene 23.-31. december er faldet betragteligt over det seneste årti, så er december fortsat den måned, hvor flest får ubudne gæster, viser tal fra Danmarks Statistik.

Sidste år blev der begået 872 indbrud i juledagene. Næsten hver fjerde blev begået juleaftensdag, men også 23. december og nytårsaftensdag ligger højt i statistikkerne.

Heldigvis er der flere ting, du kan gøre for at undgå, at dit hjem kommer til at indgå i statstikken for 2018.

Lys og nabohjælp er vejen frem, siger kriminolog Christina Tang Sørensen fra Det Kriminalpræventive Råd (DKR).

- Når husene står tomme, og det samtidig er mørkt, skaber det gode arbejdsbetingelser for tyven, siger hun og anbefaler, at du sørger for belysningen både indenfor og udendørs.

Det kan være lys, der tænder, når nogen nærmer sig dit hjem - eller en tændt lampe i et enkelt eller to rum indenfor.

- Pas på med at overgøre det, for det kan tyvene godt gennemskue. Det skal virke naturligt, siger hun og tilføjer:

- Har man LED-fyrfadslys, er det også en mulighed. Hvis de er af en god kvalitet, kan det være svært at se udefra, om det rent faktisk er et stearinlys, og man vil typisk ikke forlade sit hjem med stearinlys tændt.

Hun anbefaler samtidig, at du har tv’et eller radioen kørende, så der kommer lidt lyd fra huset. Der findes også tv-simulatorer, hvor lyset minder om det, der kommer fra fjernsynet.

Brug nabohjælp

Derudover er nabohjælp et absolut must, siger Christina Tang Sørensen, der sidder med projekt Nabohjælp, som er et samarbejde mellem DKR og Trygfonden.

- Snak med dine naboer, og koordiner indsatsen, hvis du eller de ikke er hjemme i juledagene, råder hun.

Det kan være, at naboen parkerer sin bil i din indkørsel, bruger din skraldespand og tømmer din postkasse.

- Eller at han sørger for at gå forbi dit hjem, når han alligevel skal lufte hunden, siger Christina Tang Sørensen.

Synlighed og ekstra opmærksomhed er vejen frem.

- Vær for eksempel opmærksom på, om der er nogle folk, der ikke plejer at være i området - altså foruden naboernes julegæster.

Der er flere andre simple ting, du kan gøre for at holde tyven fra døren.

På hjemmesiden botrygt.dk, som er et samarbejde mellem Trygfonden, Realdanica, DKR og Bolius, anbefales det for eksempel, at du går dine vinduer efter.

Når en tyv kigger forbi, er det nemlig ofte vinduet, der er vejen ind.

Den mest almindelige metode er, at tyven piller glaslisterne af og trækker ruden ud. Det samme kan i øvrigt ske ved en rude i terrassedøren. Andre brækker vinduet op med et koben eller smadrer ruden.

- Hvis en indbrudstyv opdager, at det er svært at bryde ind gennem vinduer og døre, vil han ofte opgive, står der på botrygt.dk.

Her anbefales det også, at du gemmer dine værdier - for eksempel smykker, ure og kontanter - væk, så de ikke kan ses udefra.

Nordsjælland og Fyn er hårdest ramt af indbrud i juledagene, mens der på Bornholm ikke blev anmeldt et eneste indbrud i juledagene sidste år.

/ritzau fokus/