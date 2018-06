Hønsetyv på spil i Vils

VILS: 50 høns blev natten til mandag stjålet fra en nedlagt landbrugsejendom på Plantagen, hvor de gik i en af ejendommens bygninger.

Hønsetyven var på spil søndag mellem kl. 22.30 og mandag kl. 01 30, oplyser politikommissær Bjørn Bo fra lokalpolitiet i Thisted.

Hønsene er af fem til seks forskellige racer og ca. 5000 kr. værd. Hvordan tyven har båret sig ad med at fragte hønsene væk fra stedet, har politiet ingen formodning om. For der er ingen umiddelbare spor på stedet. Dog formoder politiet, at tyven eller tyvenes bil er af en vis størrelse.

- Vi hører gerne fra folk, der måske ved eller har set noget, siger politikommissæren.

Poltiet kan kontaktes på 114.