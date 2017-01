GRANDPRIX: Storbritannien har kigget mod Danmark i håb om, at stormagten skal kunne vinde det europæiske melodigrandprix for første gang siden 1997.

Med på sangskriversiden er nemlig den tidligere Eurovision-vinder, danske Emmelie de Forest, der har været med til at skrive sangen "Never Give Up On You", som bliver fremført af den tidligere X Factor-deltager, Lucie Jones.

- Det er rigtig, rigtig fedt, at vores sang er blevet udvalgt. Vi var alle sammen oppe at køre, efter vi havde skrevet den, og jeg glæder mig rigtig meget til at se den blive fremført i finalen på fredag, siger Emmelie de Forest til DR’s hjemmeside.

Emmelie de Forest bor stadig i København, men har det seneste halve år opholdt sig meget i London, hvor hun arbejder på sit nye album.

Du kan høre hendes bidrag til konkurrencen i det britiske herunder.