Hør om nyt byggeri efter brand

BRØNDERSLEV: Man kan høre om planerne for en fem etagers bebyggelse på Algade, når Brønderslev Kommune onsdag inviterer borgere til borgermøde i dag klokken 17.20 i lokale 318 på Brønderslev Rådhus.

Det er Danebo Ejendomme ved Dan Sandberg og arkitektfirmaet Signatura, der har søgt om at få lov at opføre ejendommen på hjørnet af Torvet og Algade - bygningerne omfatter blandt andet det tidligere pizzeria Barbados, som brændte.

Der er planer om, at stueetagen skal rumme erhverv og parkering, mens de næste tre etager skal rumme hver cirka otte lejligheder på omkring 90 kvadratmeter. På femte etage skal der være fire penthouselejligheder på omkring 105 kvadratmeter med en mere tilbagetrukket placering.

Der er også planer om at lave fælles udendørs opholdsarealer oven på parkeringspladsen, hvor der skal være et fælles gårdmiljø eller have. Lejlighederne skal også have altan.

Men processen er stadig på planlægningsniveau, og det er derfor kun et udkast.

Til borgermødet vil der også være mulighed for at få besvaret spørgsmål og komme med ideer til planlægningen.