PREMIERE: Fredag er Gnags tilbage med nyt album, "Nørd", hvilket bliver gruppens 22. og det første siden "Legepladsen" fra 2008.

Og vi kan næsten love, at det er som at have Gnags tilbage i storform - som i de gode gamle dage. Første single, "Pjækkedag" har allerede vist, at Gnags, der i 2016 fejrede 50 års jubilæum, har genfundet glæden fra sange som "Vilde Kaniner", "Mr. Swing King" og "Lygtemandens Sang".

Peter A.G. Nielsen er som sædvanlig i front og han har skrevet teksterne til alle det kommende albums sange, mens han sammen med Gnags-medlemmet Per Frost har komponeret melodierne.

I hele denne uge kan du høre sange fra "Nørd", da Tur/Retur giver dig én ny sang fra albummet hver dag mellem 17 og 18.

Herunder kan du se Gnags og Peter A.G. i forrygende form til DR’s "Sport 2016".